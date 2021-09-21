В южной части Тулы 22 сентября будет понижено давление воды

Фото из архива Myslo.

Работы проведут в среду, 22 сентября, в плановом режиме.

По данным «Тулагорводоканала», в среду, 22 сентября, на Масловско-Песоченском водозаборе пройдут плановые ремонтные работы.

Из-за этого с 8.00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в военном городке Берники, деревнях Берники, Селиховое, Площанки.

После завершения работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.