В Туле 124 многоквартирных дома остаются без тепла

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Отопительный сезон стартовал 16 сентября. На запуск и отладку работы отопления отведено 10 дней. Тепло уже поступает в 2890 многоквартирных домов из 3014. В оставшиеся дома придет в ближайшие дни. На нескольких объектах еще завершаются работы по замене участков сетей теплоснабжения. Дмитрий Миляев поручил завершить их 22 сентября:

– 25 сентября в Туле не должно остаться ни одного объекта без тепла. Это конечный срок, когда все работы по пуску тепла и регулировке внутридомовых систем должны быть завершены в полном объеме.

Он также поручил руководителям районных администраций взять под личный контроль работу управляющих компаний по регулировке систем отопления в домах и обеспечить оперативное реагирование на все обращения туляков.

Тепло поступает в 257 учреждений образования из 265. После завершения работ, проводимых «Тулатеплосетью», тепло поступит во все учреждения. Дмитрий Миляев отметил, что качество отопления в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения нужно держать на особом и постоянном контроле.