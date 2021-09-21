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В Туле 124 многоквартирных дома остаются без тепла
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле 124 многоквартирных дома остаются без тепла

Глава городской администрации провел совещание по вопросам пуска и наладки отопления.

Отопительный сезон стартовал 16 сентября. На запуск и отладку работы отопления отведено 10 дней. Тепло уже  поступает в 2890 многоквартирных домов из 3014. В оставшиеся дома придет в ближайшие дни. На нескольких объектах еще завершаются  работы по замене участков сетей теплоснабжения. Дмитрий Миляев поручил завершить их 22 сентября: 

– 25 сентября в Туле не должно остаться ни одного объекта без тепла.  Это конечный срок, когда все работы по пуску тепла и регулировке внутридомовых систем должны быть завершены в полном объеме.

Он также поручил руководителям районных администраций взять под личный контроль работу управляющих компаний по регулировке систем отопления в домах и обеспечить оперативное реагирование на все обращения туляков.

Тепло поступает в 257 учреждений образования из 265. После завершения работ, проводимых «Тулатеплосетью», тепло поступит во все учреждения. Дмитрий Миляев отметил, что качество отопления в школах, детских садах, учреждениях здравоохранения нужно держать на особом и постоянном контроле.

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