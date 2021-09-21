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Какие дома Тулы останутся без электричества 22 сентября
Изображение A_Different_Perspective с сайта Pixabay.

Какие дома Тулы останутся без электричества 22 сентября

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

Они пройдут с 8.00 до 18.00 по следующим адресам:

  • ул. Советская, 53,
  • Калужское шоссе, 2-б,
  • ул. Революции, 24, 24-а,
  • ул. Братьев Жабровых, 9, 9-а,
  • ул. Революции, 46,
  • ул. Металлургов, 24, 26, 26-а,
  • ул. Волкова, 9, 9-а, 11, 30,
  • ул. Фабричная, 1, 3, 5,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а, 2-18 (чётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а, 1-г,
  • ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-57 (нечётн.), 30, 38-б, 30-а, 26-а, 38, 32, 34,
  • ул. Ивана Франко, 1-21 (нечётн.), 6-а, 6-б, 6, 8, 2, 4-а, 4-б, 10,
  • ул. Ватутина, 1-17 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Газовая, 40, 42,
  • ул. Лобачевского, 80,
  • ул. Н. Руднева, 72,
  • пр. Ленина, 121, 123,
  • ул. Глухополянская, 65,
  • ул. Галкина, 4, 4-а, 4-б, 4-в, 6, 1,
  • ул. Луначарского, 8, 8-а, 10-б, 9, 1, 12,
  • ул. Демидовская пл., 1-а, 1-б,
  • ул. Октябрьская, 9, 7, 11,
  • ул. М. Горького, 31-а, 33-а, 33, 27-а, 33-д,
  • ул. Заварная, 107-б,
  • ул. Овражная, 3,
  • ул. Пирогова, 46-68 (чётн.), 33-49 (нечётн.), 35-а,
  • ул. Жуковского, 55-69 (нечётн.), 68-82 (чётн.),
  • ул. Л. Толстого, 74-106 (чётн.),
  • п. Октябрьский: 11-й пр-д, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.),
  • ул. Судейского, 50-68 (чётн.), 35-53 (нечётн.),
  • п. Косая Гора: ул. Прогресс, 39-57 (нечётн.), 38-70 (чётн.),
  • ул. Школьная, 1-12,
  • Мясново: 2-й Полюсный пр-д, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • 18-й пр-д, 10-18 (чётн.), 9,
  • 6-й пр-д, 2-а, 2-б, 1-а-г, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.).
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