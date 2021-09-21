На пожаре в Щекинском районе погибла пенсионерка: причиной мог стать обогреватель

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Накануне в следственный отдел по городу Щекино СУ СК России по Тульской области поступило сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Л. Толстого в пос. Первомайский. После тушения пожара там было обнаружено тело 85-летней хозяйки квартиры.

Следователь провел осмотр места происшествия, были назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.