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На пожаре в Щекинском районе погибла пенсионерка: причиной мог стать обогреватель
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

На пожаре в Щекинском районе погибла пенсионерка: причиной мог стать обогреватель

В обстоятельствах трагедии разбираются сотрудники регионального СУ СК России.

Накануне в следственный отдел по городу Щекино СУ СК России по Тульской области поступило сообщение о пожаре в квартире дома на ул. Л. Толстого в пос. Первомайский. После тушения пожара там было обнаружено тело 85-летней хозяйки квартиры.

Следователь провел осмотр места происшествия, были назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. По предварительным данным, причиной пожара мог стать неисправный электрообогреватель. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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