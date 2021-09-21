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В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка

В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка

Это социальный проект местного сельхозпроизводителя, реализованный с помощью губернаторского гранта.

Новенькое футбольное поле, волейбольная площадка, детский игровой комплекс и сквер с удобными лавочками и чистыми дорожками – в небольшом селе Холтобино Новомосковского района такого еще не было. Работы завершены на днях, осталось высадить деревья и благоустроить прилегающую территорию.
 
 
Анна Сидельникова, начальник юротдела КФХ «ЖАК»:
 
– Детская и спортивная площадки построены инвестором Мануком Жульевичем Аветисяном, главой крестьянско-фермерского хозяйства при содействии губернатора Тульской области. На этот проект был выделен грант в размере 1 млн рублей. При совместных инвестициях общая стоимость проекта составила 25 миллионов. Здесь на площади 9000 кв. м были обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, детский игровой городок, сквер, зона отдыха, хоккейная коробка. В ближайшие две недели мы ждем открытия, остались лишь работы по благоустройству. Хотим вместе с жителями провести масштабный субботник и высадить деревья.
 
Основной вид деятельности КФХ «ЖАК» — картофелеводство. Манук Аветисян работает на территории Новомосковского и Веневского районов с 2007 года. В хозяйстве построен крупнейший элеваторный комплекс, к 2022 году планируется строительство завода по глубокой переработке картофеля.
 
– У руководителя в приоритете поддержка молодежи, привлечение молодых на поселковые территории, — говорит Анна. — При его поддержке в Холтобино полностью реконструировали ФАП, отремонтировали местный клуб.
 
 
Евгения Комендантова, жительница Холтобино, работница сельского Дома культуры:
 
– Мы очень рады такому подарку! Первым делом молодежь нашего села опробовала футбольное поле. Малыши были в восторге от площадки. Вечером здесь красиво, горят фонари, мамочки с колясками приходят, пожилые жители, по вечерам тут столько людей! Приходят даже те, кого раньше из дома невозможно было вытащить. Молодежь приезжает из соседних деревень заниматься спортом и просто гулять. Зимой, если зальют каток, будет просто шикарно. Теперь все сельские праздники будем проводить только здесь.
 
Министр сельского хозяйства Алексей Степин:
 

Алексей Степин

– Губернатор Тульской области Алексей Дюмин всегда высоко оценивает вклад сельхозпроизводителей в развитие сельских территорий. И на совещании с аграриями в августе прошлого года принял решение о предоставлении грантов предприятиям в размере 1 млн рублей на это направление. Всего было выделено три гранта: на спортивное ядро в селе Холтобино Новомосковского района, детскую спортивную площадку в щекинском селе Лазарево и сквер в селе Бахметьево Богородицкого района. Проекты реализованы. Но работа продолжается: и получившие гранты предприятия, и остальные развивают свои территории, вкладывают деньги не только в бизнес, но и в инфраструктуру, которая позволяет работникам предприятий и жителям населенных пунктов чувствовать себя комфортно.
 
 

13 августа в Веневе губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел выездное совещание с работниками сельского хозяйства.

«Наши сельхозпроизводители традиционно активно участвуют в социально-экономическом развитии региона, многое делают для развития населенных пунктов, в которых работают. Это важно и правильно. И мне бы хотелось поддержать ряд производителей грантами», — сказал Алексей Дюмин и вручил руководителям предприятий сертификаты.
 
Грантов губернатора в размере 1 млн рублей каждый были удостоены три хозяйства, которые помогают в реализации инфраструктурных и социальных проектов на территории своих муниципалитетов. Так, в селе Бахметьево Богородицкого района ООО «Богородицкий альянс» реализовал проект по созданию сквера и набережной. В селе Лазарево Щекинского района хозяйство «Лазаревское» построило детскую и спортивную площадки. В селе Холтобино Новомосковского района компания «ЖАК» завершила строительство спортивной площадки.

 

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В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 1
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 2
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 3
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 4
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 5
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 6
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 7
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 8
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 9
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 10
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 11
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 12
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 13
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 14
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 15
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 16
В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка, Фото: 17
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:20 0
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