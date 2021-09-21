В новомосковском Холтобино появились современное спортивное ядро и детская площадка

Анна Сидельникова, начальник юротдела КФХ «ЖАК»:

– Детская и спортивная площадки построены инвестором Мануком Жульевичем Аветисяном, главой крестьянско-фермерского хозяйства при содействии губернатора Тульской области. На этот проект был выделен грант в размере 1 млн рублей. При совместных инвестициях общая стоимость проекта составила 25 миллионов. Здесь на площади 9000 кв. м были обустроены футбольное поле, волейбольная площадка, детский игровой городок, сквер, зона отдыха, хоккейная коробка. В ближайшие две недели мы ждем открытия, остались лишь работы по благоустройству. Хотим вместе с жителями провести масштабный субботник и высадить деревья.

Основной вид деятельности КФХ «ЖАК» — картофелеводство. Манук Аветисян работает на территории Новомосковского и Веневского районов с 2007 года. В хозяйстве построен крупнейший элеваторный комплекс, к 2022 году планируется строительство завода по глубокой переработке картофеля.

– У руководителя в приоритете поддержка молодежи, привлечение молодых на поселковые территории, — говорит Анна. — При его поддержке в Холтобино полностью реконструировали ФАП, отремонтировали местный клуб.