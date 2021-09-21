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На фестивале VIOLET в Тульской области выступит группа Infected Mushroom

На фестивале VIOLET в Тульской области выступит группа Infected Mushroom

Также среди участников мероприятия – Иван Дорн, Oligarkh, IOWA, Дана Соколова, DJ Федор Фомин, Fonarev, Александр Нуждин и другие.

Израильская группа Infected Mushroom подтвердила свое участие в новом фестивале VIOLET, который состоится пройдет с 24 по 26 июня 2022 года на площадке «Дикой Мяты». Музыканты приедут в Россию с полноценным шоу.

Ранее организаторы VIOLET анонсировали выступления таких артистов, как Иван Дорн, Oligarkh, Guru Groove Foundation, Эрика Лундмоен, IOWA, Дана Соколова, DJ Федор Фомин, Fonarev и Александр Нуждин. На фестивале будет организовано более 70 выступлений и DJ-сетов.

VIOLET декларирует ценности, за которые аудитория полюбила титульный фестиваль J Group «Дикая Мята», но музыкальный акцент нового фестиваля будет сделан на электронное звучание.

– Много лет мы знакомим наших зрителей с независимыми артистами, являясь проводником новой яркой музыки. За 15 лет «Дикой Мяты» нам повезло открыть для аудитории десятки коллективов, которые сейчас собирают большие залы и бьют рекорды в стримингах, – сказал продюсер фестиваля Андрей Клюкин.

«VIOLET. Дикая Мята» станет одним из самых комфортных и безопасных электронных фестивалей с доступной средой. Гостей ждет комфортное размещение в гостиницах, глэмпингах и кемпингах. На фестивале будет продуманная инфраструктура с бесплатной питьевой водой, горячими душевыми кабинами; десятки ресторанов и кафе, лектории, кинотеатр, освещенные улицы и даже стационарные туалеты – то, чего никогда не было на отечественных электронных фестивалях. Кроме того, организаторы VIOLET сделали фестиваль инклюзивным: зрители с ограниченными возможностями здоровья смогут подъехать на коляске по вымощенным дорожкам.

Минувшим летом фестиваль «Дикая Мята» поддержали музыканты, партнеры и СМИ. Зрители сохранили билеты и запустили флешмоб, покупая билеты на 2022 год. В ответ организаторы приготовили подарки. Подробнее – здесь.

«Дикая Мята 2022» – это два музыкальных фестиваля, более 150 концертов, комфортный кемпинг. Всё это позволит меломанам провести десятидневный музыкальный уик-энд: «Дикая Мята. GREEN» (17-19 июня), «Дикая Мята. Yellow Camp» (20-23 июня) и «VIOLET. Дикая Мята» (24-26 июня).

VIOLET пройдет с 24 по 26 июня в п. Бунырево Тульской области. Билеты уже в продаже на официальном сайте фестиваля.

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сегодня, в 18:45 −1
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Событие
музыкальный фестиваль VIOLETДикая Мята 2022электронная музыка
Место
Тульская областьАлексинский район
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