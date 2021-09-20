Пропавшие в Тульской области подростки найдены живыми: их возвращают из Москвы домой
Об окончании розыска объявили волонтеры поискового отряда «Поиск71».
18 сентября ушли из дома в поселке Ширинский Новомосковского района двое подростков: 16-летний Имхолджон Гуляев и его 14-летний брат Ислом Гуляев. С тех пор их местонахождение было неизвестно.
Предполагалось, что парни могли уехать в Москву. Эта информация подтвердилась сегодня. Сейчас подростков везут домой, их жизни ничего не угрожает.
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