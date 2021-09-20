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В жутком ДТП на ул. Хворостухина в Туле погиб мужчина

В жутком ДТП на ул. Хворостухина в Туле погиб мужчина

Авария произошла рано утром.

20 сентября на ул. Хворостухина в Туле произошло серьезное ДТП. Об этом корреспонденту Myslo сообщил очевидец. По его словам, легковой автомобиль врезался в грузовик. Удар был такой силы, что двигатель легковушки отлетел на несколько метров.
 
«Напротив дома № 27 по ул. Хворостухина автомобиль Hyundai Solaris совершил попутное столкновение с припаркованным автопоездом в составе седельного тягача Volvo и полуприцепа. Водитель Hyundai, мужчина 1984 года рождения, от полученных травм скончался на месте ДТП», – подтвердили в региональной Госавтоинспекции информацию о происшествии.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:18 +2
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