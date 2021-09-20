В Тульской области за сутки скончались 12 пациентов с ковидом
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 108 человек, 101 выздоровел, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразился 53 471 житель региона, 45 827 вылечились, 2915 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 09:27, 32 1115 -3
17 сентября, в 11:18, 9 1487 -4
16 сентября, в 11:32, 4 1355 -2
15 сентября, в 11:20, 8 1409 -2
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