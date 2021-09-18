Выборы-2021: как в Тульской области ветераны голосуют на дому

Фото: пресс-центр избирательной комиссии Тульской области

Одна из тех, кто попросил прийти членов избирательной комиссии на дом – Зинаида Дмитриевна Черногаева. В ноябре ей исполнится 91 год. Визитеров с избирательного участка Зинаида Дмитриевна ждала, и все же они в некотором смысле застали ее врасплох.

– Подождите, – растрогано попросила она, – я хоть китель свой надену. И вскоре предстала в костюме с многочисленными наградами.

– Я – участница войны, нас еще называют тружениками тыла, – пояснила она. – С одиннадцать лет начала работать. Сначала в колхозе, потом на заводе.

Прежде, чем начать голосование Зинаиде Дмитриевне выдали документы, показали, где надо расписаться в своем согласии голосовать на дому. Потом она получила бюллетени для голосования и в отдельной комнате сделала свой выбор.

– Очень благодарна вам, – искренне прокомментировала Зинаида Дмитриевна визит членов избирательной комиссии. Для нее, как для человека старой закалки, участие в выборах – особый день.

– Когда пришли немцы, все здесь разгромили, негде было работать, – рассказала Зинаида Дмитриевна. – Нас было пятеро в семье, отца убили на фронте. Я пошла на завод. Прораб мне говорит: «Милая, куда ты пришла, тебе еще кашу манную надо есть». Там была женщина, она говорит: «Мы ее с собой берем, пусть она будет».

Я побыла немножко. Тут приехал из Ракитино дядя и сказал маме: «Шур, отдай девку в деревню. Хоть варежку зерна уворуют, кашу себе сварят. И вот мы в колхозе работали. Кок-сагыз пололи. Сейчас никто не знает, что это. Его выращивали для каучука, цветет как одуванчик. Вот так сумку на руку вешали, цветы обирали, сдавали их на переработку на резину. Осенью выпахивали и сдавали корень. А корень – клейкий, все пальцы болели.

Пришла к маме: больше не буду в деревне. Пошла опять на завод. В заводе на поденку ходили, вагоны выгружали – с зерном, с углем. Четырнадцать лет мне было. Мне сейчас сын говорит: мама, не говори никому об этом, никто не поверит. А я никому ничего не доказываю. Что есть. Вагоны выгружали по 50 тонн. Мешки из вагона в склад сами таскали.

Затем Зинаида Дмитриевна продекламировала гостям балладу собственного сочинения. Живет ветеран одна, но ее не забывают. Сын раз в две недели приезжает из Истры, помогает. Есть внучка и двое правнуков. Помогает соцработник Любовь Ивановна – ходит в магазин, за лекарствами, регулярно навещает.

– Я не хотела в прошлом году отмечать девяносто лет, она уговорила. Соседи помогли стол накрыть. Марина Валерьевна Белькова пришла, бывший директор завода Валерий Иванович Крылов. Застолье у меня было. На День Победы приходили ветераны наши – концерт прямо перед домом сделали.

На прощание члены избирательной комиссии вручили Зинаиде Дмитриевне большой пакет с вкусными домашними пирогами.

В Тульской области проходят выборы депутатов Государственной Думы и губернатора. здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, и другим уважительным причинам), он может проголосовать на дому.

Для этого необходимо до 14.00 19 сентября подать в участковую избирательную комиссию устное или письменное обращение – лично или через других лиц. Телефон комиссии можно узнать по телефону горячей линии избирательной комиссии Тульской области: 8(4872) 30-69-94 или на сайте ЦИК России.