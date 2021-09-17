Советы, как подобрать смартфон для младшего школьника

Уже давно в списке необходимых вещей для школьника фигурирует телефон. Мы проконсультировались со специалистами Tele2 и собрали советы о том, гаджет с какими характеристиками оптимально подойдет для ребенка, а какие «фишки» упростят жизнь родителя.

Для начала узнайте требования школ и проговорите с ребенком правила. В некоторых учебных заведениях запрещено пользоваться мобильным во время уроков. Но это не повод отказаться от телефона – он в любом случае понадобится до и после занятий, в кружках и секциях. Поэтому обсудите со школьником, в какое время и по каким причинам вы будете созваниваться, когда уместно доставать телефон из рюкзака.

Фокус на смартфон. Для безопасности ребенка и удобства родителей нужен не кнопочный телефон, а именно смартфон с геолокацией и поддержкой удобных сервисов – таких, как бесплатное приложение «Родительский контроль» от Tele2. Если установить его на мобильные родителей и школьника, то взрослые смогут видеть, где находится ребенок, ограничить время работы игр, сайтов. У сервиса есть и платная версия, в ней открыт более широкий функционал.

Удобный размер, крепкий корпус и надежный аккумулятор. Чтобы смартфон не выпал из детской руки, нужно выбирать гаджет размером до 4-5 дюймов. Обратите внимание на аккумулятор – школьники в любом случае будут забывать подзаряжать устройство, поэтому в идеале ресурса батареи должно хватать на несколько дней. Дополните покупку силиконовым нескользящим чехлом и защитным стеклом на экран.

Наличие хорошей камеры. При помощи нее можно фотографировать школьное расписание или домашнее задание. А еще смартфон с камерой позволяет совершать видеозвонки в разных ситуациях: когда ребенок один дома и не может что-то найти, когда у него не получается сориентироваться на улице и т.д.

Если ваш вариант – отдать ребенку свой старый мобильный, а себе приобрести новый, этой осенью можно выгодно обновить гаджет. Например, в Tele2 при покупке Xiaomi клиенты получают полгода бесплатной связи и подписки на Wink. Если у вас уже есть номер Tele2, достаточно указать его, и абонентская плата на акционном тарифе обнулится.