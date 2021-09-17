В Щекинском районе после капремонта открылась детская музыкальная школа

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

16 сентября после капитального ремонта открылась щекинская детская музыкальная школа № 1 им. Л. Н. Толстого . Ремонт проводился в рамках национального проекта «Культура». Его общая сметная стоимость составила более 10 млн рублей.

В школе заменили систему электроснабжения, водопровод, канализацию, установили новые двери, отремонтировали фасад, учебные помещения, актовый зал, коридоры, фойе, лестничные марши.

Отремонтированную школу посетила заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова.

Она отметила, что в 2020 году Президент России Владимир Путин поручил развивать музыкальные школы и школы искусств, создавать в них современные условия для занятий. На эти цели в рамках национального проекта «Культура» выделяются финансовые средства. В этом году капитальный ремонт завершится еще в двух школах — в Туле и пос. Славный.

В музыкальной школе успешно работают отделения: «Фортепиано», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Струнные инструменты». Ее ученики неоднократно становились победителями престижных конкурсов и фестивалей, таких как Дельфийские игры. Несколько учащихся поступили в Центр одаренных детей Тульской области «Мастерская талантов».