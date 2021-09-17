16 сентября в тульских лесах заблудились десять человек

Поисковики разработали памятку, как повысить свои шансы на спасение и выживание.

По информации регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», накануне в тульских лесах заблудились 10 человек. Также отмечается, что, несмотря на будние дни, количество обращений на горячую линию резко возросло.

Поисковики напоминают правила сбора для похода в лес:

ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите родным и близким, куда именно вы направляетесь и когда предполагаете вернуться.

Всегда берите с собой полностью заряженный телефон. В трех заявках его заряд оставался менее 10%, а в двух — телефон вовсе остался в автомобиле.

Одевайтесь ЯРКО! Увидеть человека в темной или камуфлированной одежде в лесу можно только с близкого расстояния. Чем ярче на вас одежда, тем проще вас будет найти.

Если вы принимаете лекарственные препараты, они обязательно должны быть с вами, даже если в лес вы идете ненадолго.

Также возьмите воду и еду — хлеб, печенье, шоколадный батончик.

Имейте при себе свисток, спички и компас. Эти предметы уместятся в любой карман, но их важность для потерявшегося человека невозможно переоценить.

Уважаемые грибники! Данные правила очень важны, и их соблюдение гарантирует ваше возвращение домой живыми. Не ходите в одиночку. А если у вас проблемы со здоровьем — оставайтесь дома.