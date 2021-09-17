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16 сентября в тульских лесах заблудились десять человек

16 сентября в тульских лесах заблудились десять человек

Поисковики разработали памятку, как повысить свои шансы на спасение и выживание.

По информации регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», накануне в тульских лесах заблудились 10 человек. Также отмечается, что, несмотря на будние дни, количество обращений на горячую линию резко возросло.
 
Поисковики напоминают правила сбора для похода в лес:
 
  • ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите родным и близким, куда именно вы направляетесь и когда предполагаете вернуться.
  • Всегда берите с собой полностью заряженный телефон. В трех заявках его заряд оставался менее 10%, а в двух — телефон вовсе остался в автомобиле.
  • Одевайтесь ЯРКО! Увидеть человека в темной или камуфлированной одежде в лесу можно только с близкого расстояния. Чем ярче на вас одежда, тем проще вас будет найти.
  • Если вы принимаете лекарственные препараты, они обязательно должны быть с вами, даже если в лес вы идете ненадолго.
  • Также возьмите воду и еду — хлеб, печенье, шоколадный батончик.
  • Имейте при себе свисток, спички и компас. Эти предметы уместятся в любой карман, но их важность для потерявшегося человека невозможно переоценить.
 
Уважаемые грибники! Данные правила очень важны, и их соблюдение гарантирует ваше возвращение домой живыми. Не ходите в одиночку. А если у вас проблемы со здоровьем — оставайтесь дома.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 12:25 +1
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