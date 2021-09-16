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В Тульской области построят логистический центр компании Wildberries
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области построят логистический центр компании Wildberries

Планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест.

16 сентября губернатор Тульской области Алексей Дюмин и генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук подписали соглашение о строительстве на территории опережающего социально-экономического развития «Алексин» логистического комплекса крупнейшего онлайн-ритейлера страны — компании Wildberries.

Объем инвестиций по проекту составит более 22 млрд рублей, планируется создать около 15 тысяч новых рабочих мест. В комплексе будут работать не только алексинцы, но и жители ближайших районов.

Строительство начнется уже в четвертом квартале 2021 г., а запуск первой очереди распределительного центра ожидается в 2022 г. Общая площадь центра составит 300 тыс. кв. м.

Алексей Дюмин поблагодарил Татьяну Бакальчук за выбор региона для реализации проекта и помощь в организации турнира по стрельбе среди бойцов спецподразделений, который прошел на территории полигона Слободка.

– Выбор в пользу Тульской области — верное решение для развития компании. Наш регион обладает развитой инфраструктурой, широкими возможностями для выхода на российский и мировой рынок. Мы предоставляем широкий набор преференций и инструментов поддержки. Правительство региона окажет инвестору всю необходимую поддержку, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Распределительный центр станет одним из крупнейших логистических хабов компании Wildberries, где товары будут сортировать, хранить и отправлять покупателям.

– Открытие логистического центра, в первую очередь, окажет поддержку предпринимателям Тульской области, которые продают свою продукцию через нашу площадку. За год их число выросло в 2,5 раза до 1600, а продажи в 2021 году уже превысили 1 млрд рублей. Новый распределительный центр позволит сократить затраты местных производителей на логистику, выйти на новые рынки и найти новых покупателей не только в России, но и еще в 13 странах, — сказала Татьяна Бакальчук.

Губернатор отметил, что Тульская область — динамично развивающийся регион, один из лидеров национального инвестиционного рейтинга.

– Для нас создание комфортного делового климата всегда в приоритете. Одно из важных преимуществ нашего региона — удобная логистика, близость к крупнейшему рынку сбыта — Московской агломерации. Инвестпроект имеет большое значение для Алексина и всей Тульской области, — сказал Алексей Дюмин.

В 2019 году Алексин по инициативе губернатора стал территорией опережающего социально-экономического развития. Здесь инвесторы могут пользоваться региональными и федеральными мерами поддержки.

 

Wildberries — крупнейший онлайн-ретейлер России, работающий на рынке 16 лет. География присутствия компании охватывает 14 стран: Россию, США, Германию, Францию, Италию, Испанию, Беларусь, Казахстан и другие. Его оборот в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется более 2,5 млн заказов. Компания имеет около 110 тыс. партнерских и собственных точек выдачи заказов.

В ассортименте Wildberries: одежда и обувь, аксессуары, товары для детей, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги и многое другое. Около 50% товаров произведено в России.

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