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С Днем оружейника!

С Днем оружейника!

Официальные лица поздравляют туляков с праздником.


Алексей Дюмин,
губернатор Тульской области, Герой России.

Уважаемые работники и ветераны оборонной промышленности Тульской области!
Поздравляю вас с Днем оружейника!

Этот праздник посвящен всем, кто вносит вклад в стабильную работу и развитие ОПК.

История Тульской области неразрывно связана с оборонной промышленностью. Мы гордимся тем, что Тула уже много веков носит звание оружейной столицы России и неизменно подтверждает его благодаря труду талантливых инженеров, конструкторов, ученых, представителей рабочих специальностей.

Сегодня оборонные предприятия нашего региона заслуженно остаются в числе лидеров отрасли. Выпускают не имеющее аналогов вооружение, высокотехнологичную гражданскую продукцию для самых разных сфер. Вносят серьезный вклад в благополучие региона. Это ваша заслуга.

Благодарю вас за мастерство и верность профессии.

Желаю вам крепкого здоровья, добра и новых успехов!

 


Евгений Дронов,
генеральный директор АО «АК «Туламашзавод», Герой Труда РФ.

Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас с Днем оружейника!

Для большинства туляков это не только профессиональный, но и личный праздник, потому что во многих семьях есть кто-то, работающий в оборонной промышленности. Коллектив Туламашзавода его тоже считает своим, полноправно участвуя в обеспечении армии и Военно-Морского Флота России новейшими изделиями современного вооружения, создающими надежный щит нашей Родины.

Великие исторические победы нашего народа – заслуга как мужественных бойцов, так и умельцев-мастеров.

Каждый из нас свято чтит память тех, кто стоял у истоков тульской оружейной школы, мы берем пример с тех, кто свою жизнь посвятил укреплению оборонной мощи страны. Мы гордимся, что именно в Туле зарождалось государственное производство оружия.

Уверен, что и впредь, основываясь на перспективных разработках и продуктивных технологиях, слава тульского оружия будет продолжаться и крепиться грядущими поколениями талантливых рабочих и инженеров, сохраняющих и развивающих традиции своих выдающихся предшественников-земляков.

Искренне желаю мира, добра, благополучия и счастья вам и вашим семьям, дорогие друзья и коллеги!

 


Илья Курилов,
генеральный директор
ПАО «Императорский Тульский оружейный завод».

Коллеги!
От имени коллектива Императорского Тульского оружейного завода и от меня лично примите самые искренние поздравления с Днем оружейника!

Поздравляем всех работников оборонно-промышленных предприятий, создателей отечественного оружия и тех, кто занимается историей становления оружейного дела, с этим знаменательным днем.

Пусть эта старинная профессия в современном мире всё так же ценится, ведь оружейники и сотрудники оборонного комплекса помогают отстоять интересы родного государства, защитить его границы и сохранить мир и порядок внутри страны.

Спасибо, что чтите оружейные традиции и каждый день вносите свой вклад в общее дело. Пусть профессиональная хватка не слабеет, успех будет постоянным спутником, а счастье и любовь никогда не покинут ваши сердца.

 

Дмитрий Коноплев, председатель Тульского регионального отделения Союза машиностроителей России, заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – управляющий директор АО «КБП».

Уважаемые коллеги – работники предприятий оборонно-промышленного комплекса Тульской области! Дорогие ветераны! Примите самые теплые поздравления с Днем оружейника.

Это праздник всех туляков, внесших неоценимый вклад в становление и рост обороноспособности нашего Отечества, особый день для разработчиков, создателей военной техники и вооружения – рабочих, инженеров, технологов, управленцев.

Коллективы оборонных предприятий города оружейников продолжают славные традиции предшественников, приумножают славу российского оружия, стоящего на защите Родины. На заводах и КБ, укомплектованных кадрами высочайшей квалификации, внедряют передовые технологии, разрабатывают и осваивают виды продукции, которая укрепляет позиции нашей страны, в том числе и на международном рынке военной техники. Это еще раз доказал недавний Международный форум «Армия-2021», где, в частности, большое внимание было уделено продукции тульского ОПК.

Ваша эффективная работа, активная включенность в решение важнейших для развития Тульской области и всей страны задач, внимание к ключевым вопросам социальной сферы позволяют нашему отделению Союза машиностроителей России занимать лидерскую позицию среди других РО. Мы благодарны за ваш труд и всегда готовы поддержать ваши начинания.

Искренне желаю коллективам предприятий ОПК региона, всем тулякам доброго здоровья, благополучия, новых свершений во славу Тулы и России!

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