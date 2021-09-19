Тульские политики отметили высокую организацию выборов

Председатель Правления регионального отделения партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», депутат Тульской городской Думы Владимир Ростовцев дал положительную оценку организации выборов в регионе. Он проголосовал вместе с супругой в поселке Октябрьский (г.Тула) на именном избирательном участке «Алексей Степанович Хомяков».

Этот участок входит в число 60 тематических и именных участков, организованных в Тульской области. Участвуя в голосовании, местные жители могли познакомиться с жизнью и творчеством русского поэта, публициста, богослова и философа Алексея Хомякова, чья родовая усадьба «Богучарово» сохранилась почти в первозданном виде. Сегодня здесь расположена «Музей-усадьба А. С. Хомякова», филиал Тульского историко-архитектурного музея, в архитектурный ансамбль которого входят уникальные памятники XVIII-XIX веков.

– Жители имеют прекрасную возможность не только проголосовать, но и познакомиться с интересными фактами из истории Тульской области, – сказал Владимир Ростовцев. – На участке была открыта выставка, посвященная творчеству и жизни Хомякова, размещены тематические баннеры. Каждый желающий мог прочитать предоставленную информацию и повысить знания о родном крае и его людях.

Положительно оценила идею именных участков депутат Тульской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Марина Белькова. По ее мнению, она придает процедуре голосования и участию в выборах особый интерес и местный колорит. Люди могут не только проголосовать, но и познакомиться с достижениями своего региона и земляков в разных сферах деятельности.

Марина Белькова голосовала на участке имени академика АМН, вирусолога Михаила Петровича Чумакова – уроженца поселка Епифань. Он был основателем и первым директором Института полиомиелита и вирусных энцефалитов РАМН, который сегодня носит имя ученого. В 2021 году сотрудниками ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова» была разработана вакцина от COVID-19 КовиВак.

В дни голосования рядом с участком в Епифани работает выездной пункт вакцинации, где избиратели могут привиться от коронавирусной инфекции. В самом помещении представлена выставка о жизни Михаила Петровича, можно ознакомиться с книгами о его жизни.

– Горжусь, что Михаил Петрович Чумаков мой земляк, – говорит Марина Белькова. – Два года назад его имя в основном было известно в основном в медицинских и научных кругах. Но так сложилась ситуация, что теперь оно стало известно миллионам людей. Одна из отечественных вакцин против ковида была разработана в институте Чумакова. Добавлю, что Михаил Петрович стоял у истоков развития вакцины против полиемелита, энцефалита. То, что сейчас, на участке, можно пройти вакцинацию от новой неприятной болезни, которая бушует уже практически два года – это очень здорово. Причем, можно выбрать любую из отечественных вакцин, здесь их представлено несколько.

По мнению Марины Бельковой, сейчас происходит главное политическое событие года «Поэтому важно, чтобы люди пришли на избирательный участок и выбрали тех, кто будут представлять наши интересы в Государственной Думе. Сегодня мы закладываем фундамент для будущего поколения, для наших детей¸ внуков. Мы видим, насколько эффективно развивается наша область в течение последних пяти лет, и надо, чтобы этот курс развивался дальше».

Депутат Тульской областной Думы, член фракции ЛДПР Илья Киндеев проголосовал на выборах в Государственную Думу и выборах губернатора региона.

– Сегодня я выполнил гражданский долг – отдал свой голос за будущее нашей страны и наших детей. На мой взгляд, каждый гражданин Российской Федерации должен проголосовать! Система работает хорошо, наблюдатели имеют возможность полного контроля избирательного процесса и работы членов комиссий. Надеюсь, центр общественного наблюдения будет работать и на всех последующих выборах в регионе, — поделился своими впечатлениями он от работы центра общественного наблюдения за выборами в Тульском кремле.

По мнению Ильи Киндеева, на избирательном участке все хорошо — очередей нет, все антиковидные меры обеспечены полностью. Каких-либо серьезных замечаний нет. «Выборы проходят ровно, и я надеюсь, что все жители избирательного округа проявят гражданскую сознательность и сделают свой выбор».

Положительно оценили санитарно-эпидимиологические требования Владимир Ростовцев и Марина Белькова.

«Все избиратели обеспечены масками, перчатками, антисептиком для обработки рук, каждому вдавались персональные ручки. Можно было оценить ход голосования при помощи QR-кода. Лично я никаких нарушений и недостатков не заметил», – отметил Владимир Ростовцев.

«На избирательном участке обеспечены меры санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности. Каждому избирателю предоставляются средства индивидуальной защиты, соблюдается социальная дистанция», – прокомментировала Марина Белькова.