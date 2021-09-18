Пятиклассница из Бородинского стала абсолютным чемпионом по ментальной арифметике

Всемирная олимпиада по ментальной арифметике WAMAS-2021состоялась в Дубае.

В этом году в ней приняли участие 300 детей из 12 стран мира: из России, ОАЭ, Беларуси, Украины, Казахстана, Киргизии, Ирана, Ирака, Молдовы, Узбекистана, Египта, Армении.

С сильнейшими в мире детьми соревновалась и ученица 5-Б класса МКОУ «Бородинская СОШ» Кавсарат Османова. Она стала абсолютным чемпионом в категории «Все темы/умножение, деление».