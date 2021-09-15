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«Накажи автохама»: очередная подборка «лучших» парковщиков Тулы

«Накажи автохама»: очередная подборка «лучших» парковщиков Тулы

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Публикуем новую подборку снимков автомобилей, водители которых проявляют чудеса изобретательности, паркуя свои машины порой в неожиданных местах:

«Паркинг на Красноармейском проспекте», – лаконично пояснил автор.
 
Судя по данным EXIF, снимок сделан 7 августа 2021 года в 14.31.
 

 

«8 августа 2021 года, время – 18.00-18.30. Перекресток улиц Клары Цеткин и Вересаева, около дома №3 по ул. Вересаева. Перекрытие пешеходной дороги», – сообщил читатель.
 
 

«Тула, ул. Вильямса, 26. Маршрутка припаркована на тротуаре и на траве. Снимки сделаны ‎15 ‎августа ‎2021 года в ‎11.29. Номера Р613НС71Rus», – сообщил автор фото.

 

«Тула, ул. Лейтейзена, 1. Каждый день, в любое время суток автомобили стоят с нарушением требований знака 8.6.1 (транспортные средства должны стоять на проезжей части вдоль тротуара). Также никто с этого участка автомобили не эвакуирует, несмотря на наличие знака 3.30 (стоянка запрещена по четным числам месяца) и таблички. Подобная ситуация и на ул. Фрунзе, и на ул. Агеева, где стоящие с нарушением требований ПДД автомобили сами у себя забирают полосу движения. Почему ГИБДД не принимает никаких мер по исправлению данной ситуации?» – возмущен автор снимков.

 

«Тула, ул. Сойфера, 18-а. 24 августа 2021 года, 9.18. Сделал женщине замечание, на что она ответила: «Я вам мешаю или поговорить хочется?» – написал автор фото.

 

«Постоянно наблюдаю такую картину – перекрыт пожарный въезд в городе Киреевске, ул. Комарова, 15. Снято 2 сентября 2021 года в 19.54» – написал автор снимка.
 
 

«Во дворе дома № 23 по ул. Новомосковской стал постоянно парковаться Mitsubishi Lancer. Причем непосредственно на проезжей части, и теперь все должны его объезжать через стояночный карман. Съемка сделана 4 сентября 2021 года примерно в 14.00. Утром машина стояла там же, пару вечеров назад – аналогично», – пояснил читатель.
 
 

«Уже просто одолел владелец Toyota. Периодически приезжает и бросает авто как хочет. В очередной раз бросил машину на тротуаре на ступеньках около 23.00 4 сентября 2021 года, почти на сутки. Все жильцы в шоке и сделать ничего не могут. Адрес – проспект Ленина, 138», – написал автор снимка.

 

«Припарковали фуру и перегородили проход на тротуар. Квартал Петровский. Снимок сделан 6 сентября 2021 года в 18.08», – сообщила автор фото.

 

«Хочется предать огласке ситуацию с парковкой на ул. Бондаренко, при подъезде к перекрестку Бондаренко/Майская. Желательно организовать на данном участке дороги установку знаков «Остановка и стоянка запрещена». Не первый день люди паркуются на дороге, где менее 3 м до сплошной линии разметки. В темное время суток, при плохой видимости, вообще можно врезаться в данные припаркованные машины. Приходится объезжать их по встречной полосе движения. Фото снято 7 сентября 2021 года в 17.50», – написал читатель Myslo.

 

«Вот так паркуются на ул. Вересаева, напротив управления Пенсионного фонда. Заехали под знак, на тротуар и четверть машины оставили на проезжей части, тем самым перекрыв поворот налево на ул. Братьев Жабровых. Снято 10 сентября 2021 года в 12.58. Знак «Инвалид» на машине отсутствовал», – возмущена тулячка. 
 
 

«Ул. Ф. Энгельса, 16. В подъезд не пройти. Снято 10 сентября 2021 года в 19.28», – сообщила автор снимка.

 

«Это единственный пешеходный переход к школе в Скуратово. Первый снимок (легковые автомобили) сделан 9 сентября в 7.25, второй и третий – 15 сентября в 6.55», – сообщила автор фото.

 

«Парковка на газоне, рядом со столбами, где вешают белье. Адрес: угол улиц Кутузова, 84 и Гастелло, 38. Снято 8 сентября в 12.54», – сообщил автор фото.

 

«Тула, напротив ул. Ф. Энгельса, 153. Снято 6 сентября в 13.50», – сообщил читатель Myslo.

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

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Автор: Сергей Стариков
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