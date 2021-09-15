Подрядчик разворотил двор в Щекино и ушел: администрация района потребовала расторжения договора

Ремонт двора должен был завершиться еще в июне, однако до сих пор работа не ведется.

Ранее в редакцию Myslo обращались жители дома № 17 по ул. Индустриальной в Щекино. В этом году в начале лета в их дворе должны были заменить асфальтовое покрытие, однако до сих пор двор напоминает строительную площадку. Подрядчик зашел на объект позже положенного срока – лишь 31 июля, за несколько дней установил новые бордюры, снял асфальт и пропал.

В администрации Щекино Myslo сообщили, что благоустройство дворовой территории домов № 15 и 17 по ул. Индустриальной ведется в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 2021 году. Муниципальный контракт был заключен с индивидуальным предпринимателем Егором Ткаченко на 1,4 млн рублей, из них стоимость ремонта двора дома №17 – 0,6 млн рублей. Срок исполнения – с 15 мая по 15 июня.

– Подрядчик выполнил работы по демонтажу и установке бортовых камней. Необходимо выполнить устройство щебеночного основания, асфальтирование дворового проезда. За нарушение сроков выполнения работ в адрес подрядчика администрацией Щекинского района выставлена претензия. По скорректированному графику, представленному подрядчиком, срок завершения работ на объекте – 30 сентября. 9 сентября подрядчику направлено решение о расторжении муниципального контракта в одностороннем порядке. В данном случае у подрядчика есть не более 40 календарных дней для завершения работ на объекте, в противном случае решение вступает в силу и контракт будет считаться расторгнутым. После расторжения контракта администрацией будут проведены закупочные процедуры для завершения работ на объекте, – рассказали в пресс-службе администрации Щекинского района.