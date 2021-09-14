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Тулякам расскажут всё о вакцинации от гриппа

Тулякам расскажут всё о вакцинации от гриппа

16 сентября в 12.00 в группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области. Она расскажет, какие вакцины поступили в регион, кому необходимо прививаться в первую очередь, а также как совместить прививки от гриппа и коронавируса.

Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 14:34 +1
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Место
Тульская область
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