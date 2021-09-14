Тулякам расскажут всё о вакцинации от гриппа

На вопросы жителей ответит Ольга Юдакова, главный внештатный эпидемиолог Тульской области. Она расскажет, какие вакцины поступили в регион, кому необходимо прививаться в первую очередь, а также как совместить прививки от гриппа и коронавируса.



Свои вопросы жители могут задать в личных сообщениях группы https://vk.com/minzdrav71 или в комментариях во время прямой трансляции.