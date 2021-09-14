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Туляк вовлек в тяжкое преступление подростка и лишится свободы на 6 лет

Туляк вовлек в тяжкое преступление подростка и лишится свободы на 6 лет

Подросток, который помог ему ограбить человека, отделался исправительными работами.

В Туле 20-летний и 18-летний местные жители признаны виновными в грабеже, совершенном группой лиц. Также более старший подсудимый осужден за вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого преступления, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что 1 апреля этого года 20-летний обвиняемый и его тогда еще 17-летний приятель распивали алкоголь в баре. Более старший туляк приметил в баре общего 39-летнего знакомого и предложил собутыльнику забрать его мобильный. На улице они ударили потерпевшего, распылили ему в лицо перцовый баллончик, выхватили телефон и убежали.
 
Приговором суда 20-летнему обвиняемому назначено наказание в виде 6 лет 4 месяцев лишения свободы. Его подельник получил 10 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.
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