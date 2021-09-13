В Тульском молодежном центре появится арт-резиденция кластера «Таврида»

Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

В этом году всероссийский фестиваль посетили более 100 жителей Тульской области.

Делегация Тульской области вернулась со Всероссийского фестиваля «Таврида. АРТ», который проходил с 8 по 12 сентября в Крыму. В нем приняли участие более 5000 человек. При поддержке Алексея Дюмина его смогли посетить 86 участников и 60 волонтеров из Тульской области.

С участниками форума пообщался министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин. Он отметил, что тульскую арт-резиденцию ДКЖ, презентованную в рамках фестиваля, планируется создать на базе Центра молодежи региона. Она войдет в экосистему кластера «Таврида».

– Фестиваль «Таврида. АРТ» – это главное молодежное творческое событие страны. Здорово, что так много талантливых креативных ребят из Тульской области смогли поехать на него в качестве участников и волонтеров. Мы будем продолжать создавать условия, в которых ребята смогут раскрыть свой потенциал и реализовать свои проекты, – подчеркнул министр.