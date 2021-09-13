В Донском бывшего сотрудника УФСИН осудят за передачу телефонов заключенным

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области.

Кроме того, он за деньги приносил осужденным лекарства.

Сотрудниками СУ СК России по Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего бывшего старшего инспектора отдела безопасности исправительной колонии № 1 УФСИН России по Тульской области.

Он обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий. Всего мужчине вменяют 21 эпизод. По данным следствия, на протяжении года он получал от осужденных деньги за доставку мобильных телефонов и лекарственных препаратов.

Его противоправные действия были пресечены сотрудниками региональных управлений ФСБ и СК России, а также подразделения собственной безопасности областного УФСИН России. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.