В Киреевском районе спасатели расчистили прибрежную полосу реки Шиворонь

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Это позволит снизить риск подтопления села Дедилово во время весенних паводков.

С 6 по 10 сентября сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было проведено командно-штабное учение, направленное на подготовку к паводку 2022 года и минимизацию риска подтопления села Дедилово, которое ранее неоднократно затапливалось.

В мероприятиях приняли участие более 200 человек и более 40 единиц техники. Спасатели опилили деревья и расчистили прибрежную полосу реки Шиворонь – по 3 километра с каждого берега, а также расчистили обводной канал, препятствующий свободному прохождению воды во время паводка.

Всё это позволит снизить уровень возможного подтопления на 40 см. В пресс-службе ведомства отметили, что цели и задачи, поставленные в ходе учений, были достигнуты.