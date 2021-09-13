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В Киреевском районе спасатели расчистили прибрежную полосу реки Шиворонь
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Киреевском районе спасатели расчистили прибрежную полосу реки Шиворонь

Это позволит снизить риск подтопления села Дедилово во время весенних паводков.

С 6 по 10 сентября сотрудниками ГУ МЧС России по Тульской области было проведено командно-штабное учение, направленное на подготовку к паводку 2022 года и минимизацию риска подтопления села Дедилово, которое ранее неоднократно затапливалось.

В мероприятиях приняли участие более 200 человек и более 40 единиц техники. Спасатели опилили деревья и расчистили прибрежную полосу реки Шиворонь – по 3 километра с каждого берега, а также расчистили обводной канал, препятствующий свободному прохождению воды во время паводка.

Всё это позволит снизить уровень возможного подтопления на 40 см. В пресс-службе ведомства отметили, что цели и задачи, поставленные в ходе учений, были достигнуты.

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Тульская областьКиреевский район
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