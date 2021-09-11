В Туле на площади Ленина установили парклеты
А еще новые арт-объекты – уличные шахматы в человеческий рост, надувная собака Джеффа Кунса.
На площади Ленина установили парклеты — деревянные платформы со скамейками и цветочными композициями. Это быстровозводимые конструкции, которые устанавливают в теплое время года.
Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, парклет выполняет роль небольших зон отдыха. Это современное решение в оформлении городского пространства.
Всего на площади Ленина шесть деревянных платформ. Их дополнили декоративными композициями из хвойных и цветочных культур.
Также на площади устанавливают новые арт-объекты — уличные шахматы в человеческий рост, надувную собаку Джеффа Кунса, расписанную в стиле филимоновской игрушки.
Еще одним нововведением стало размещение вагончиков буккроссинга «Книги Тульской области». В любое время любители литературы могут взять понравившуюся книгу или оставить уже прочитанную.
Друзья, а вы уже оценили парклеты? Как вам? Делитесь мнением в комментариях!