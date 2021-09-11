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В Туле на площади Ленина установили парклеты
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле на площади Ленина установили парклеты

А еще новые арт-объекты – уличные шахматы в человеческий рост, надувная собака Джеффа Кунса.

На площади Ленина установили парклеты — деревянные платформы со скамейками и цветочными композициями. Это быстровозводимые конструкции, которые устанавливают в теплое время года.

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, парклет выполняет роль небольших зон отдыха. Это современное решение в оформлении городского пространства.

Всего на площади Ленина шесть деревянных платформ. Их дополнили декоративными композициями из хвойных и цветочных культур.



Также на площади устанавливают новые арт-объекты — уличные шахматы в человеческий рост, надувную собаку Джеффа Кунса, расписанную в стиле филимоновской игрушки.

Еще одним нововведением стало размещение вагончиков буккроссинга «Книги Тульской области». В любое время любители литературы могут взять понравившуюся книгу или оставить уже прочитанную.

 

Друзья, а вы уже оценили парклеты? Как вам? Делитесь мнением в комментариях!

Кристина Вернигорина
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:46 −3
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