Фото "Тульских парков".
Аэрокарнавальное шествие: в Центральном парке Тулы пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров
Необычное мероприятие состоится сегодня, в День города.
11 сентября в Центральном парке впервые состоится аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.
Главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.
- Чтобы научиться создавать красивые фигуры и композиции из воздушных шаров, у нас ушло года три или даже четыре. Мы самоучки: многое изучали, смотрели видео, посещали семинары, обменивались опытом с коллегами, — рассказали дизайнеры в интервью пресс-службе «Тульских парков».
Аэрокарнавальное шествие продлится с 14.30 до 18.00.
сегодня, в 12:48, 27 685 -1
сегодня, в 12:25, 6 684 -2
сегодня, в 11:59, 9 697 1
сегодня, в 10:20, 7 640 -2
Другие статьи по темам
Место
Прочее