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Аэрокарнавальное шествие: в Центральном парке Тулы пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров
Фото "Тульских парков".

Аэрокарнавальное шествие: в Центральном парке Тулы пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров

Необычное мероприятие состоится сегодня, в День города.

11 сентября в Центральном парке впервые состоится аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.

Главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.

- Чтобы научиться создавать красивые фигуры и композиции из воздушных шаров, у нас ушло года три или даже четыре. Мы самоучки: многое изучали, смотрели видео, посещали семинары, обменивались опытом с коллегами, — рассказали дизайнеры в интервью пресс-службе «Тульских парков».

Аэрокарнавальное шествие продлится с 14.30 до 18.00.

Сюжет: День города 2021
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