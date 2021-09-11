Аэрокарнавальное шествие: в Центральном парке Тулы пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров

Фото "Тульских парков".

Необычное мероприятие состоится сегодня, в День города.

11 сентября в Центральном парке впервые состоится аэрокарнавальное шествие. По аллеям под зажигательную музыку пройдут 15 огромных фигур в костюмах из воздушных шаров, в создании которых принимали участие более 20 специалистов.

Главными дизайнерами костюмов стали Сергей и Анатолий Шевченко, которые приехали в Тулу из Крыма.

- Чтобы научиться создавать красивые фигуры и композиции из воздушных шаров, у нас ушло года три или даже четыре. Мы самоучки: многое изучали, смотрели видео, посещали семинары, обменивались опытом с коллегами, — рассказали дизайнеры в интервью пресс-службе «Тульских парков».

Аэрокарнавальное шествие продлится с 14.30 до 18.00.