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В Тульской областной клинической больнице начал работу самый мощный в регионе компьютерный томограф
Фото пресс-службы минздрава Тульской области.

В Тульской областной клинической больнице начал работу самый мощный в регионе компьютерный томограф

Он позволяет сканировать отдельные органы и системы с небольшой лучевой нагрузкой.

Аппарат используется для диагностики сердечно-сосудистых патологий, инсульта, злокачественных опухолей, травм опорно-двигательного аппарата и других заболеваний у пациентов, проходящих лечение в стационаре больницы.

Как пишет пресс-служба регионального минздрава, томограф позволяет сканировать отдельные органы и системы с небольшой лучевой нагрузкой. Аппарат работает круглосуточно. Исследование занимает в среднем одну минуту.

– Благодаря высокому качеству РКТ-изображения врач может выявить даже небольшие патологические изменения, когда еще нет симптомов заболевания. Еще один плюс аппарата — высокая грузоподъемность, на нем могут проходить диагностику пациенты весом до 300 кг, – сообщила заведующая отделением рентгенокомпьютерной томографии Ольга Богданова.

В стационаре областной больницы работают три томографа. Всего в регионе 26 таких аппаратов. Ежегодно на них проводят порядка 150 тысяч исследований. Установка нового томографа позволила сократить время ожидания исследования для пациентов и улучшить доступность медицинской помощи.

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