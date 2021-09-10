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Тульская область присоединилась к акции памяти министра МЧС России: видео

Тульская область присоединилась к акции памяти министра МЧС России: видео

Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Красноярском крае.

Сегодня, 10 сентября, в России прошла акция памяти министра МЧС России Евгения Зиничева. Во всех федеральных пожарно-спасательных частях в 17.30 выстроилась пожарная техника и включила проблесковые маячки и звуковые сигналы.
 
Тульская область также присоединилась к акции памяти.
 

 

Напомним, глава МЧС России Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября в Норильске во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека.

Церемония прощания с генералом армии Евгением Зиничевым прошла 10 сентября в здании НЦУКС МЧС России.

Проститься с Евгением Николаевичем пришли Президент РФ, представители Администрации Президента, Совета Федерации, Аппарата Правительства, Государственной Думы, Федеральной службы безопасности, других ведомств и учреждений, руководство МЧС России, представители ведомственных подразделений, коллеги, родные, близкие и друзья.
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 17:37 −10
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