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Туляков приглашают на фестиваль вкусов «Сделано в Тульской области»

Туляков приглашают на фестиваль вкусов «Сделано в Тульской области»

Ярмарка с таким названием состоится в областном центре 11 сентября.

В ближайшие выходные Тула отпразднует свой 875-й день рождения. Одним из центральных событий праздничной программы станет ярмарка тульских производителей «Фестиваль вкусов «Сделано в Тульской области».

В субботу, 11 сентября, с 11.00 до 22.00 гостей фестиваля ждут интересные развлечения, выступления артистов, гастрономические мастер-классы, конкурсы и розыгрыши деликатесов. Фестиваль пройдет на Крестовоздвиженской площади и ул. Металлистов. Местные производители – участники программы «Сделано в Тульской области» приготовили для туляков и гостей города праздничные сюрпризы.

Для тех, кто хочет не только отдохнуть и отпраздновать прекрасное событие, но и внести вклад в свое развитие, будут доступны консультации специалистов центра «Мой бизнес». Действующие предприниматели и все, кого интересует перспектива открытия собственного бизнеса, смогут узнать о доступных мерах господдержки, интересных обучающих мероприятиях, бесплатных услугах, льготном финансировании и о многом другом.

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