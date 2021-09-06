Туляков приглашают на фестиваль вкусов «Сделано в Тульской области»

В ближайшие выходные Тула отпразднует свой 875-й день рождения. Одним из центральных событий праздничной программы станет ярмарка тульских производителей «Фестиваль вкусов «Сделано в Тульской области».

В субботу, 11 сентября, с 11.00 до 22.00 гостей фестиваля ждут интересные развлечения, выступления артистов, гастрономические мастер-классы, конкурсы и розыгрыши деликатесов. Фестиваль пройдет на Крестовоздвиженской площади и ул. Металлистов. Местные производители – участники программы «Сделано в Тульской области» приготовили для туляков и гостей города праздничные сюрпризы.

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