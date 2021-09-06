Голый человек в пакете грыз себе вены: в Щекино задержали неадекватного мужчину

О том, что по улицам Щекино разгуливает обнаженный и испачканный в крови мужчина, в правоохранительные органы сообщили очевидцы.

На нем был лишь пакет, который он нацепил вместо белья. Со слов очевидцев, странный гражданин кусал себя за руки, пытаясь, возможно, перегрызть себе вены.

Сотрудники полиции прибыли на место и задержали мужчину, после чего передали его медикам, которые определят, был ли он под действием наркотических средств или же страдает психическим расстройством.