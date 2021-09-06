Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».
У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер
Наставником молодых футболистов будет Владислав Тернавский.
Вслед за сменой главного тренера «Арсенала» кадровые изменения произошли в молодежке тульского клуба. Главный тренер Николай Ковардаев покинул свой пост, контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.
Новым главным тренером назначен 52-летний Владислав Тернавский, ранее он занимал должность старшего тренера. Первый матч под руководством Владислава Тернавского состоится 10 сентября. Молодые оружейники на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Начало встречи – в 16.00.
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