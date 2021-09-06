У молодежки «Арсенала» сменился главный тренер

Фото: пресс-служба ПФК «Арсенал».

Вслед за сменой главного тренера «Арсенала» кадровые изменения произошли в молодежке тульского клуба. Главный тренер Николай Ковардаев покинул свой пост, контракт с ним расторгнут по соглашению сторон.

Новым главным тренером назначен 52-летний Владислав Тернавский, ранее он занимал должность старшего тренера. Первый матч под руководством Владислава Тернавского состоится 10 сентября. Молодые оружейники на выезде сыграют с грозненским «Ахматом». Начало встречи – в 16.00.