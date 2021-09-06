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Тулячка потеряла ребенка в давке из-за мороженого «от Якубовича»
Фото из архива Myslo.

Тулячка потеряла ребенка в давке из-за мороженого «от Якубовича»

Инцидент произошел в минувшее воскресенье на площади Ленина.

5 сентября на главной площади Тулы приземлился вертолет, за штурвалом которого был известный телеведущий и народный любимец Леонид Якубович.

В рамках мероприятий фестиваля «Улыбнись, Россия!» он угостил туляков мороженым. Число желающих получить лакомство из рук артиста явно превышало возможности Леонида Аркадьевича – возникла серьезная давка, чудом обошлось без пострадавших.

Одна из жительниц города в образовавшейся суматохе потеряла дочь. Об этом она написала в соцсетях:

– Я из-за этой толпы ребенка потеряла. Так давили, что она расплакалась от боли, отошла назад и потерялась. Нелюди! Еще и орали: «Толкаем всех, лезем вперед».

Пользователи резонно заметили, что лезть в толпу с ребенком было не совсем разумно, на что тулячка призналась: она не ожидала, что приезд Якубовича вызовет такой ажиотаж. К счастью, девочку быстро нашли, она не пострадала.

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сегодня, в 19:09 −8
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