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Познер, Якубович, Уколова: фестиваль «Улыбнись, Россия!» собрал в Туле калейдоскоп звезд
Фото Дмитрия Дзюбина и Александра Овсенева.

Познер, Якубович, Уколова: фестиваль «Улыбнись, Россия!» собрал в Туле калейдоскоп звезд

Фестиваль кинокомедии стартовал уже в 21-й раз, и в девятый раз – на тульской земле, неизменно собирая известных кинематографистов и артистов.

Участников фестиваля поприветствовал первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин. Он зачитал приветственный адрес Алексея Дюмина:

– В этом году фестиваль обрел статус международного. Поздравляю всех с этим событием! Пусть фестиваль пройдет в праздничной атмосфере, порадует отличными фильмами, которые захочется пересмотреть, и, конечно же, добрыми встречами со звездами театра и кино.


Валерий Шерин и Алла Сурикова.

По традиции на церемонии открытия фестиваля деятелям кино были вручены награды.

Ведущими церемонии открытия по многолетней традиции стали актриса театра и кино Ольга Кабо и тележурналист Дмитрий Губерниев.

 

Премию «За вклад в комедию» получили актриса, лауреат российской национальной телевизионной премии «ТЭФИ» Анна Уколова. Актриса уже снялась в более чем ста фильмах и сериалах – от комедийных сериалов «Ивановы-Ивановы», «Домашний арест» до культовых драм «Левиафан» и «Географ глобус пропил».

– Я очень волнуюсь и очень благодарна всем! Я занимаюсь своей любимой профессией и, конечно, что-то вложу в киноискусство, в том числе и в жанре комедии. Очень приятно, что это оценили. Правда, думала, что премию за вклад я заработаю попозже (смеется). Я буду еще больше стараться радовать вас. Желаю здоровья, вдохновения и – улыбайтесь! Звездной болезнью не болела и не собираюсь, буду стараться работать над собой, чтобы радовать вас.

Также премию «За вклад в комедию» получил народный артист РФ Александр Панкратов-Черный.

Премию Александру Панкратову-Черному вручили сербская актриса Даниэла Стоянович и народный артист России, вице-президент кинофестиваля Всеволод Шиловский.

– Я уже не аксакал, я уже саксаул, – улыбнулся Всеволод Шиловский. – Я видел стариков МХАТа, с которыми дружил. 120 картин, масса постановок. Но есть в русском искусстве бриллианты. Десятилетиями держать форму! Чувствовать себя востребованным. Ему нельзя болеть! Инфаркт? Завтра, мне надо на съемку! Плюс интеллект, фантастическое умение играть стихами, которые он сам рожает. Можете сами представить, какой диапазон у этого громадного русского артиста — Александра Панкратова-Черного!

В своем ответном слове Панкратов-Черный сказал:

– Я очень счастливый человек! Я целовал руку Фаине Георгиевне Раневской. Студентом ВГИКа пришел на спектакль «Странная миссис Сэвидж», где она гениально играла, купил три беленькие гвоздички, после спектакля в театре Моссовета прорвался за кулисы, к ней в гримерную. Она полулежит в халате, усталая… Я вручаю ей цветы, плачу и говорю: «Фаина Георгиевна, спасибо Вам большое за спектакль. Можно, я поцелую Вам руку?» Она улыбнулась и протянула мне руку: «Мальчик мой, поцелуй, только не слюнявь» (смеется). Потом я узнал, что ее собачку звали Мальчик. А еще у меня и у Владимира Этуша по шесть соток земли в космосе на планете, названной в честь Юрия Никулина. Юрий Владимирович сам нам их подарил! И последнее – мне выдан охотничий билет уже 15 лет назад. А туляки чего-то ружьишко придержали, всё самовары! (Смеется).

Премии «За вклад в чувство юмора страны» удостоен актер, телеведущий, продюсер, народный артист России Леонид Якубович. В Тулу Леонид Аркадьевич прилетел на вертолете и раздал тулякам 500 эскимо, ну а уже потом – на церемонию открытия фестиваля:

– Я убежден, что мир спасет улыбка, которая на самом деле и есть красота. Жалко только, что то, что мы когда-то принимали за абсолютно человеческий поступок, сегодня воспринимается как нечто неожиданное. Дети встают, когда в класс входит учитель, – неожиданно! Мужчины дарят женщинам цветы – странно, целуют руку – удивление! Что-то поменялось, и это на самом деле очень печально. И я повторю: человек улыбается, и это счастье! Ничего более светлого, чем улыбка ребенка, на свете нет. Каждый знает – нельзя обмануть ребенка и животное. Это, видимо, Богом дано. Подходит человек – ребенок рыдает, слезы градом. Подходит другой – он улыбается. Почему? Что он чувствует? Неизвестно. Что-то существует в человеке доброе. Я за хороших людей! Плохой человек хорошо смеяться не может.

Лауреатом премии «За всё хорошее» стал журналист, писатель и телеведущий, создатель и первый президент Академии российского телевидения Владимир Познер.

– Я как-то пригласил в свою программу Юрия Никулина и посмел при нем рассказать анекдот. И он в ответ: «А можно я?» И до сих пор это один из моих любимых анекдотов, я хочу вам его рассказать.

Было два города, они были связаны одноколейной железной дорогой. Утром поезд выходил из одного города в другой, а вечером – из другого города обратно. Но однажды стрелочник напился и пустил оба поезда навстречу друг другу. И они не встретились. Знаете почему? Не судьба!

В течение недели зрители увидят российские и зарубежные комедии последних двух лет. Показы пройдут на 19 площадках Тулы и Тульской области. Вход на сеансы свободный, билеты можно будет получить в кассах. Все показы будут проводиться с соблюдением антиковидных мер.

Лучшие фильмы определят зрительским голосованием. Победителей наградят на церемонии закрытия фестиваля, которая состоится 11 сентября.

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Автор: Лариса Тимофеева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 19:12 −4
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