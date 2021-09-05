Билеты на финальные матчи Кубка губернатора по волейболу на Myslo

С 3 по 5 сентября в Туле проходит Кубок губернатора по волейболу. В турнире примут участие четыре команды: «Тулица» (Тульская область), «Динамо-АК БАРС» (Казань), «Динамо» (Краснодар), «Жетысу» (Казахстан).

Расписание Кубка:

5 сентября

14.00 — «Динамо-АК БАРС» (Казань) — «Жетысу» (Казахстан),

16.30 — «Тулица» (Тульская область) — «Динамо» (Краснодар).

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Таблица турнира на данный момент выглядит именно так:

На первом месте «Динамо-АК БАРС»

Вторую строчку «Тулица» делит с «Динамо» из Краснодара

На 4 месте «Жетесу».

Сегодня мы узнаем победителя и призёров турнира!

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