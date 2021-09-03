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До конца октября в Туле отремонтируют несколько улиц
Фото: rb7.ru

До конца октября в Туле отремонтируют несколько улиц

Работы пройдут в рамках реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы».

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит провести ремонт дорожного покрытия, смотровых и ливневых колодцев, бортового камня. На некоторых участках необходимо установить дорожные знаки.

Работы пройдут по ул. Физкультурной, Лучевой, Л. Толстого, Овражной, 2-я Волоховской, Заводской, Вахрушева, Стрекаловской, Шухова, Железнодорожной, Панфиловцев, а также на проспекте Ленина.

Общая площадь ремонтируемого дорожного покрытия составляет 113531 кв. м. На дорогах установят 544 дорожных знака. Работы начнутся после заключения контракта и закончатся до конца октября, пишет «Ростендер».

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы проводит электронный аукцион, заявки на участие принимают до 13 сентября. С подрядчиком заключат контракт на 175 млн рублей, источник финансирования – федеральный и муниципальный бюджеты.

 

 

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