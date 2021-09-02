Туляки могут подать заявку на газификацию частных домовладений в режиме онлайн

Портал Единого оператора газификации стал еще удобнее и теперь адаптирован для мобильных устройств.

С 1 сентября портал Единого оператора газификации стал доступен для работы с мобильных устройств. Адаптивная версия реализует ключевой функционал портала – здесь можно подать заявку на подключение и отследить ее статус, ознакомиться со списком необходимых документов, сделать предварительный расчет стоимости строительства сетей внутри границ земельного участка и получить ответы на вопросы.

– Теперь каждый, кто готов подать заявку на догазификацию, может это сделать через портал Единого оператора газификации с любого устройства. Мы максимально используем преимущества цифровизации. И в этом плане адаптивная версия портала позволяет пользователям стать частью новой цифровой системы, – отметил гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.