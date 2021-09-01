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Переболевшие или привитые от COVID-19 туляки могут сдать плазму крови для других пациентов

Переболевшие или привитые от COVID-19 туляки могут сдать плазму крови для других пациентов

Это поможет заболевшим быстрее победить болезнь.

Жители Тульской области, переболевшие или привившиеся от коронавируса, могут сдать плазму крови с антителами к COVID-19. Она поможет тяжело больным пациентам быстрее пойти на поправку.

Информация о том, где можно сдать плазму крови с антителами к COVID-19 для лечения больных коронавирусной инфекцией, размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Подробная информация – в карточках.

 

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Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 1
Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 2
Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 3
Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 4
Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 5
Сдача плазмы для пациентов с COVID-19, Фото: 6
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