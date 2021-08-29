Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 113 случаев коронавируса, 105 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 134 жителя региона, 43 599 вылечились, 2689 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки такова: