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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
Фото из архива Myslo.

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 113 случаев коронавируса, 105 человек выздоровели, 11 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 134 жителя региона, 43 599 вылечились, 2689 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки такова:

Сюжет: Коронавирус
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