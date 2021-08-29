Фото из архива Myslo.
Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области скончались еще 11 пациентов
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 113 случаев коронавируса, 105 человек выздоровели, 11 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заболели 51 134 жителя региона, 43 599 вылечились, 2689 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки такова:
вчера, в 11:31, 9 1597 -3
27 августа, в 11:50, 10 1732 -2
26 августа, в 12:01, 7 1808 -1
25 августа, в 11:35, 7 1611 -1
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