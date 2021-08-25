«Хотелось расплакаться от беспомощности»: тулячка рассказала о поисках ребенка в Смоленской области

Фото поискового отряда "Лиза Алерт".

Тулячка, волонтер поискового отряда «Лиза Алерт», рассказала, как помогала искать девочку, которая 17 августа пропала в деревне Кобелево Смоленской области.

- Увидев координаты штаба, сразу же открыла их в картах и ужаснулась. Огромное количество «зеленки», две речки совсем рядом — Угра и Уйка, широкие и увесистые поля! Покопавшись в теме поиска, увидела, что возраст девочки составляет 1 год и 10 месяцев. Это повергло меня в еще больший ужас! Смутило то, что в стандартной графе «Приметы» не было описания одежды — это не типичная ситуация для поиска в принципе. Об этой странности в данном поиске нам только предстояло узнать после прибытия на место.

Был объявлен межрегиональный поиск. Вопрос «Ехать или нет?» даже не возникал. Времени на раздумья не было, и я сразу же начала звать на поиск своих соотрядников. Откликнулось небольшое количество людей, и уже через час мы отправились в Смоленск, предварительно обсудив маршрут. Времени на сборы ушло не много, так как вещи готовы заранее на случай экстренного поиска.

Долгий путь в 350 км был сложным и неоднозначным. Всю дорогу до места мы периодически проверяли форум, не прилетел ли «Стоп». Как правило, детские поиски заканчиваются достаточно быстро, особенно учитывая возраст девочки, но опять же, это не та ситуация. По дороге бурно обсуждали и анализировали, что же могло случиться и что нас ждет на месте.

По мере приближения к штабу чувствовалось, что места тут отдаленные, связь отсутствовала совсем, а дикие животные — лисы, ласки — здесь были полноправными хозяевами положения и чувствовали себя весьма комфортно, периодически выскакивая на дорогу и преграждая нам путь.

Добравшись, увидели огромное количество авто и людей.

Узнаем, что девочка ушла абсолютно голая и босая.

Теперь прояснилось, почему в графе приметы нет описаний одежды.

Этот поиск вообще был сложным, но не в физическом плане, а больше в моральном. Находясь ночью в лесу хотелось просто расплакаться от собственной беспомощности, однако, приходилось брать себя в руки и идти дальше, ведь ты ведёшь группу.

Мы шли через крапиву выше человеческого роста. Осенняя крапива особенно злая и кусачая, жалит даже через одежду больно. Рассуждения о том, как маленький ребенок пробивался через подобные участки травы, заставляли сомневаться в том, что ребенок в лесу. Как показал итог поиска — зря.

В процессе выполнения очередной задачи наш поисковик с позывным «Бальник» заметил в уже хорошо подсохшей грязи след босой детской ножки.

Четвертый день поисков проходил в болотной местности.

- Вполне себе проходимый лес, но это только видимость… Осуществляя галс за галсом, мы закрыли уже половину задачи. Каждые 100 метров останавливаю группу и работаю на отклик, не громко, чтобы не испугать ребенка. И вот, в самой середине задачи, набредаем на влажность в лесу. Судя по растительности в том участке леса — это болото. Ну и ладно, ничего страшного, непроходимое болото — это то, в котором ты утонул. Идем дальше. Пройдя ещё 300 метров вперед, понимаем, что забрели в самые настоящие топи! Или мне так казалось, потому что в нашем регионе болото — весьма редкое явление и ходить по ним особенно много не приходилось.

Ребенка нигде не было.

- Добравшись до сухого участка местности, продолжаю выполнение поставленной задачи — прочес, попутно оконтуривая участки болотной местности. Огромный дискомфорт приносили лосиные мухи или, как их еще принято называть, «лосиная вошь». Залезая в волосы и присасываясь ко всем открытым участкам твоего тела, они весьма сильно нервируют.

Выбрались на сухой участок. Даю парням возможность сделать перекур, а сама снимаю берцы и выливаю из них болотную воду, выжимаю носки. Пока отдыхаем, парни делятся со мной своими весьма не радужными мыслями насчет поиска. Они не верят в то, что ребенок найдется живым. Злюсь. Надеваю берцы, сажаю их перед собой в ряд и начинаю проводить с ними мотивационную беседу на предмет того, что нужно верить в лучшее, и так оно и будет. Оспариваю их контраргументы примерами из личного опыта поисков.

И вот, в момент моей зажигательной речи, слышу запыханный и надрывный голос в рацию: «Лиса 158 заре». По интонации я сразу поняла — нашли. Повтор: «Лиса 158 заре, нашли, живая». Тут же в эфире звучит «брейк». Я улыбаюсь, говорю парням: «Ну вот, вы не верили, а она нашлась в лесу и живая».

Привезли Люду. Больно было смотреть, уж очень сильно она была поранена травой и покусана. Подхожу к координатору и говорю ей спасибо. Спасибо за то, что нашла, за то, что мотивировала нас всех идти и не сдаваться.

Отметим, что маленькую Люду уже выписали из больницы. С девочкой всё в порядке.