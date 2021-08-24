Кадр из видео.
В Туле белка перебегала проспект Ленина: видео
Животное, вероятно, заблудилось.
Туляки засняли белку, которая перебегала дорогу на проспекте Ленина в центре города. Отметим, что пушистый зверек дождался, пока машины остановятся на красный сигнал светофора, и побежал через проезжую часть.
Видео с редакцией Myslo поделилась тулячка Оксана Ходырева.
Напомним, в мае 2021 года дорогу в центре Тулы перебегала утка. Тогда рядом оказались сотрудники ГИБДД. Инспекторы частично перекрыли движение на ул. Советской, пока уточка добралась до газона, после чего продолжили движение.
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