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В Туле белка перебегала проспект Ленина: видео
Кадр из видео.

В Туле белка перебегала проспект Ленина: видео

Животное, вероятно, заблудилось.

Туляки засняли белку, которая перебегала дорогу на проспекте Ленина в центре города. Отметим, что пушистый зверек дождался, пока машины остановятся на красный сигнал светофора, и побежал через проезжую часть.

Видео с редакцией Myslo поделилась тулячка Оксана Ходырева.

Напомним, в мае 2021 года дорогу в центре Тулы перебегала утка. Тогда рядом оказались сотрудники ГИБДД. Инспекторы частично перекрыли движение на ул. Советской, пока уточка добралась до газона, после чего продолжили движение.

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