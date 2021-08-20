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Как Тула отметила День флага: фоторепортаж

Как Тула отметила День флага: фоторепортаж

Одной из главных площадок праздника стала Казанская набережная.

В Туле состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России. В кремле молодёжь из разных районов Тульской области растянула трёхцветное полотнище, а центральной площадкой праздника стала Казанская набережная.

Традиционным атрибутом Дня флага уже несколько лет является Фестиваль красок холи — все желающие смогли добавить в свою жизнь ярких цветов! Кроме того, на набережной собрались байкеры, чтобы продемонстрировать зрителям мотоджимхану — скоростное маневрирование на двухколёсных железных конях.

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День флага 2021, Фото: 15
День флага 2021, Фото: 16
День флага 2021, Фото: 17
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Гвоздем вечера стало зажигательное во всех смыслах файер-шоу. В рамках программы «Ночной арбат» перед туляками выступили артисты в сценических костюмах, которые продемонстрировали различные трюки с огнём. Смотрим!

Галерея
День флага 2021, Фото: 1
День флага 2021, Фото: 2
День флага 2021, Фото: 3
День флага 2021, Фото: 4
День флага 2021, Фото: 5
День флага 2021, Фото: 6
День флага 2021, Фото: 7
День флага 2021, Фото: 8
День флага 2021, Фото: 9
День флага 2021, Фото: 10
День флага 2021, Фото: 11
День флага 2021, Фото: 12
День флага 2021, Фото: 13
День флага 2021, Фото: 14
День флага 2021, Фото: 15
День флага 2021, Фото: 16
День флага 2021, Фото: 17
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День флага 2021, Фото: 45
День флага 2021, Фото: 46
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День флага 2021, Фото: 65
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 10:17 −8
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Место
ТулаКазанская набережная
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