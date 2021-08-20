Как Тула отметила День флага: фоторепортаж

В Туле состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Дню государственного флага России. В кремле молодёжь из разных районов Тульской области растянула трёхцветное полотнище, а центральной площадкой праздника стала Казанская набережная.

Традиционным атрибутом Дня флага уже несколько лет является Фестиваль красок холи — все желающие смогли добавить в свою жизнь ярких цветов! Кроме того, на набережной собрались байкеры, чтобы продемонстрировать зрителям мотоджимхану — скоростное маневрирование на двухколёсных железных конях.

Гвоздем вечера стало зажигательное во всех смыслах файер-шоу. В рамках программы «Ночной арбат» перед туляками выступили артисты в сценических костюмах, которые продемонстрировали различные трюки с огнём. Смотрим!