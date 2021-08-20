Олег Кравченко, ио ректора ТулГУ: Студенты должны иметь возможность написать напрямую ректору

За чашкой кофе с плюшками в кафе «Кафедра» Олег Александрович полтора часа отвечал на вопросы. Вот самые что называется «горячие»:

- Олег Александрович, Вам не уйти от сравнения с предшественником, телефон которого был, наверное, у всех журналистов. Михаил Грязев легко давал комментарии по любым вопросам, в том числе острым. Как Вы будете общаться с прессой?

- Телефон дам. А что касается общения… Я пока действительно не дал интервью ни одному СМИ, хотя прошло более трех месяцев с назначения. Объясню почему. Должность, которую я занимал в Южно-Российском государственном политехническом университете им. М.И. Платова, не предполагала медийной активности. Для меня сейчас во много новый формат работы – руководитель вуза и необходимость общения с журналистами. Опыта нет. К тому же надо было войти в курс дела, познакомиться с положением в вузе. Я открыт критике, замечания учел. Будем общаться. Кстати, я веду лично аккаунты в соцсетях – в vk, в fb и инстраграмм. Мне нужна обратная связь с аудиторией, важно знать, что волнует студентов, абитуриентов, преподавателей, важно понимать ситуацию, о которой, может быть, не доложат подчиненные. Поэтому слежу за всеми сообщениями лично. Любой студент должен иметь возможность обратиться к ректору напрямую. Кстати, несколько обращений уже было, я разбирался с ними.

- Что Вы будете менять или планируете поменять в вузе? Каких перемен ждать?

- У любого вуза на первом месте – качественное образование. Оно не стоит на месте и меняется не только содержательно, но и по форме. Сейчас есть запрос от студентов на новые подходы к обучению – бОльшую вовлеченность в проектную деятельность, участие в решении реальных задач, более свободные форматы общения, в том числе самостоятельной работы.

Считаю, самое главное для любого университета – научная работа и исследования, формирование научных школ. Потому что научно-исследовательские разработки позволяют формировать новые современные образовательные программы и подбирать таких преподавателей, которые учат не по книжкам, а опираясь на собственный опыт и научные тренды. Идеальный вариант – когда преподаватели занимаются научно-исследовательской деятельностью в мировом масштабе.

Язык науки – английский. Во всем мире. Поэтому мы будем смотреть в эту сторону. К сожалению, молодежь не всегда понимает ценность языка. Увеличение количества часов изучения английского языка – уже доказано – не приводит к нужному результату. Одна из форм, которую я предложил ТулГУ – лингвистические лагеря, где нет общения на русском языке. Это сильно мотивирует молодежь. Тем более, что мы планируем приглашать для преподавания иностранных специалистов. Все наши преподаватели, увы, думают, на русском языке. А нужно - на английском.

Еще одно направление – поддержка талантливой молодежи, привлечение их на ранних курсах к научной работе. Несколько таких ребят могут кардинально изменить историю вуза и региона.

- Поясните, привлечение новых научных сотрудников предполагает кардинальное обновление кадрового состава вуза?

- Я бы разделил этот вопрос на несколько частей. Есть направления, которыми ТулГУ всегда славился – оборонный комплекс, машиностроение. Здесь надо расширять географию сотрудничества м предприятиями ОПК.

Во всем мире развиваются исследования науки о жизни. Это очень актуально. Но современные исследования не строятся в моноколлективах, нужна кооперация, сотрудничество разных вузов и предприятий. На это будем ориентироваться.

Тульская область получила поддержку на федеральном уровне в создании научного образовательного центра мирового уровня благодаря инициативе губернатора Алексея Дюмина. Он объединяет ряд предприятий региона и вузов. НОЦ – это площадка, где собираются представители предприятий, региональной власти и вузов. И обсуждают конкретные проекты. Уже готова одна программа по проекту со Сплавом. На подходе – проект с КБП им. Шипунова.

Сейчас на базе НОЦ мы создаем четыре научные молодежные лаборатории: одна лаборатория – в сотрудничестве с институтом органической химии РАН, другая – совместно с МГУ, третья – в сотрудничестве с МГТУ Станкин, а четвертая – с Пущинским научным центром. Мы пригласили оттуда сотрудников на работу. Это позволит выполнять более сложные работы и поднять уровень ребят, которые работают в ТулГУ. Но ядро вуза все равно будет из туляков.

Мы выделили 13 целевых мест для аспирантов университета, то есть эти молодые ученые после аспирантуры придут работать в университет - мы предусмотрели материальную поддержку для них.

С 1 сентября в ТулГУ увеличены базовые оклады сотрудникам. Но считаю, что научные сотрудники должны быть замотивированы деньгами на научную работу.

- Современные научные исследования невозможно делать на устаревшей материальной базе. Сотрудники вуза писали нам о том, что оборудование устарело на 70-80%. Что планируете с этим делать?

- Согласен, материальная база университета требует серьезного обновления. Но изменить сразу все невозможно. Будем выбирать точки роста. Например, на базе 13-го корпуса мы планируем создать лаборатории для исследования композитов. Эту точку роста мы будем развивать совместно с МГУ. Первая партия оборудования уже завезена. Думаю, осенью первые две лаборатории композитов начнут работу. Весной будущего года планируются новые поставки оборудования. Безусловно, мы будем сотрудничать инфраструктурой Композитной долины в Узловой.

- Будет ли развивать вуз гуманитарные направления?

- Как показала приемная кампания 2021 года, на первом месте по востребованности лечебное дело, на втором – юриспруденция. Пользуются популярностью социология, журналистика. У классического университета, а ТулГУ являетя таковым, нет мононаправления. Как правило, у всех мировых университетов есть инженерные направления, есть медицинские и гуманитарные факультаты. Основные открытия современности делают на стыке различных направлений.

- Зачем Вы закрыли проход – дырку в заборе – на Смидович? Он там существовал аж 14 лет.

- Университет, по моему мнению, это место, где должно быть приятно работать. Чтобы навести порядок на территории, к сожалению, иногда нужны такие меры. На этом месте я планирую сделать большую стоянку, чтобы сотрудникам было комфортно парковать автомашины. Для этого уже вырубили некоторые аварийные деревья, снесли старые сараи=развалюхи. Вообще я сторонник того, чтобы люди свободно передвигались по территории университета, но есть требования по антитеррористической защищенности, которые предполагают ограждение кампуса.

По выходным я обхожу территорию университета, а в понедельник на планерке высказываю замечания. В минувшие выходные я посетил загородные объекты университета. Для меня было большим сюрпризом, что университет имеет такой большой объем имущества. Есть кое-что явно непрофильное. Будем разбираться с экономической целесообразностью содержания некоторых объектов.

- Как снимаете стресс? Какими видами спорта увлекаетесь?

В большой теннис не играю – только в настольный. Но университет имеет прекрасный зал – значит, надо попробовать и большой теннис. Все в жизни надо пробовать. Лыжи? Ну я из южных краев, поэтому с лыжами не сложилось. Зато дети как-то привели в крытый каток – так что я теперь вполне уверенно стою на коньках. Правда, в хоккей еще не пробовал играть.

Мое хобби – чтение исторических книг, особенно о периоде Великой Отечественной войны. Люблю рыбалку, но к сожалению, последний раз закидывал удочку лет 10 назад. Никогда не охотился, и не готов пробовать.

Лучший спортивный отдых для меня – пробежки и волейбол с коллегами два раза в неделю. На пробежке голова иначе работает, порой находится нестандартное решение сложного вопроса.



