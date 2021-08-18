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«Накажи автохама»: автобусы паркуются под запрещающим знаком на ул. Маргелова

«Накажи автохама»: автобусы паркуются под запрещающим знаком на ул. Маргелова

Местные жители жалуются, что ситуация повторяется каждый день, а оборудованная стоянка пустует.

В нашу постоянную рубрику «Накажи автохама» пришло письмо от жителей дома № 1 на ул. Генерала Маргелова. Туляки жалуются, что водители муниципальных автобусов, обслуживающих маршрут № 18, в перерывах между рейсами постоянно паркуются около памятника В. Ф. Маргелову, под знаком «Стоянка запрещена»:

«Пока стоят (кто час, кто минут 30), мотор не глушат, жильцы дома  вынуждены слушать рёв и вдыхать выхлопные газы весь день. При этом оборудованная для них стоянка пустует. В доме много пожилых людей и маленьких детей, рев моторов очень мешает».

Жители обращались в «Тулгорэлектротранс» – им сказали, что с водителями проведут беседу, но проблема до сих пор не решена.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:38 +3
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Место
Тулаулица Генерала Маргелова
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