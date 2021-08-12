Фото Марии Захаровой.
«Брутальный город оружейников утром невероятно нежен!»: Мария Захарова ведет репортажи из центра Тулы
Официальный представитель российского МИДа, как и обещала,рассказывает подписчикам, как проводит отпуск в Туле и области.
В своем телеграм-канале Мария уже успела поведать об усадьбе Поленова, откуда они накануне выходила в прямой эфир на Первом. «Уголок рая на берегу Оки, — написала она. — Была здесь в детстве. Еще тогда полюбила и сам дом, и атмосферу. Заботливыми руками хранителей усадьбы восстановлен уклад и порядок, заведённые ещё при хозяине — как будто сам он вот-вот появится на аллеях парка».
Судя по постам, Захарова посетила историко-архитектурный музей Тулы, Старую Тульскую аптеку. А утром прогулялась по Музейному кварталу.
«Брутальный город оружейников утром невероятно нежен!», — прокомментировала она утренние фото.
«Это Тула, сынок, поэтому будь вежлив! Город вежливых людей».
Напомним, ранее Myslo сообщал, что директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова проводит отпуск в Тульской области.
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