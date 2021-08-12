В Туле ремонтируют трамвайные пути по ул. Советской: репортаж

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Работы идут на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна. Замену трамвайных путей планируют завершить к 23 сентября, работы по асфальтированию — к 1 октября.

Ремонт ведется открытым способом. Существующее основание под линией трамбуют, отсыпают щебнем, укладывают железобетонные шпалы на прямых участках и композитные – на кривых.

После завершения работ по укладке и балластировке трамвайные пути покроют железобетонными плитами. В порядок приведут около 850 метров рельсошпального пути.

Представитель подрядной организации Тагир Валитов.

Тагир Валитов Работы на ул. Советской производятся круглосуточно. Подготовительные работы завершены на 95%. Мы заканчиваем демонтажные работы. Плиты будут уложены вровень с асфальтовым покрытием, и перепад в поверхности дорожного полотна будет минимальным.

Техническое решение с применением верхнего покрытия из железобетонных крупноразмерных плит позволит в случае необходимости текущих или аварийных работ быстро снять плиты и снова поставить. Конструкция при этом не нарушится.

Начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Ярцев:

Дмитрий Ярцев Стоимость ремонта трамвайных путей на ул. Советской на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Коминтерна составит 168 млн рублей. Также будет выполнен ремонт асфальтового покрытия. Определены источники финансирования. На ремонт 20 участков дорог, список которых уже определен, направят 300 млн рублей. По ул. Советской сейчас разыгрываем аукцион. После определения подрядчика работы по замене рельсошпального пути и асфальтового покрытия будут синхронизированы. Стоимость работ по асфальтированию ул. Советской составит около 120 млн рублей.

Реконструкция трамвайных путей по ул. Советской улучшит работу трамвайных маршрутов №№ 3,9,12,14.

Прогнозируется увеличение средней скорости движения трамваев на указанном участке по ул. Советской на 25-30%. В администрации говорят, что это положительно скажется в целом на ситуации с транспортной доступностью и благодаря улучшению дорожного покрытия снизит вероятность ДТП.

Сейчас ремонтные работы на этом участке производят без перекрытия движения в две смены с учетом сохранения движения по наиболее востребованным примыканиям (ул. Союзная, Красноармейский проспект, пл. Восстания).

Временно с 14 августа будет закрыт поворот с ул. Советской на ул. Демонстрации для автобусных маршрутов №12 и 55.

Они будут двигаться в направлении ул. Дм. Ульянова через Красноармейский проспект, ул. Лейтейзена и далее по ул. Демонстрации по маршруту.

Напомним, на период производства ремонтных работ с 3 по 31 августа трамваи маршрутов №№ 3,9,10,12,14 осуществляют движение по измененной схеме. Подробности здесь.