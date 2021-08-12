Коррупция в Тульской области: за полгода прокуратура возбудила 8 уголовных дел

Региональная прокуратура опубликовала данные о работе ведомства в сфере борьбы с коррупцией.

В первом полугодии 2021 года прокурорами выявлено 1 555 нарушений, принесено 148 протестов на незаконные правовые акты, внесено 401 представление, по результатам рассмотрения 389 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечены 28 лиц, в суды направлено 30 исков (заявлений), в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ – 11 материалов, возбуждено 8 уголовных дел.

За истекший период 2021 года по постановлениям прокуроров одно юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), ему назначен штраф в размере 1 млн руб., по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего) – 21 лицо, общая сумма штрафов составила 750 тыс. руб.

Прокурорами проведено 196 проверок исполнения организациями всех форм собственности требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», устанавливающей обязанность организаций принимать меры по предупреждению коррупции, в результате которых выявлено 435 нарушений, принесено 55 протестов, внесено 169 представлений, к дисциплинарной ответственности привлечены 133 лица, в суд направлено 4 иска.