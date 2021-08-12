Тульские стены наполнились новыми смыслами

Этим летом в Туле был объявлен творческий конкурс рисунков для детей с особенностями развития. Назвали его «Стены смыслов».

По замыслу конкурса лучшие рисунки предполагалось нанести на стены зданий в разных городах области.

И вот уже можно воочию увидеть итоги. В этот понедельник всего за одну ночь волонтеры «Молодой гвардии Единой России» нарисовали граффити на стене школы в Кимовске по рисунку Генри Дарбиняна. В ближайшее время рисунки других участников также воплотятся в жизнь.

Это был очень волнительный момент, когда семье мальчика показали видео о том, как его произведение превратилось в огромное, во всю стену, панно. Все это было снято на видео, а Генри вместе со всей семьей был приглашен посмотреть, как все происходило, за поздравлениями, и просто пообщаться с теми, кто устроил этот замечательный конкурс.

- Совсем не ожидала, что все это будет так быстро и здорово воплощено в жизнь, — призналась мама. — Своим глазам не верила. И Генри очень понравилось. Он смотрел видео, и улыбался. Значит, внутри себя он все одобрил.

На этом рисунке маленький художник нарисовал всю свою дружную семью, путешествующую на воздушном шаре: папу, маму, старшего брата и себя. В жизни любого человека очень важно, когда тебя любят, и когда есть семья. Генри Дарбинян, как теперь говорят, особенный ребенок, у него аутизм. Но во всем остальном он вполне себе обычный мальчишка. Ходит в специализированную школу, хотя иногда и не хочется. Любит общение. Дружен с ребятами во дворе. Занимается плаванием. Рисует.

- Нам его преподавательница по рисованию иногда говорит: можно я оставлю этот рисунок у себя? — рассказывает мама. — А потом отправляет рисунок на конкурс. Не как особенного ребенка, а обычного мальчика. И нам вдруг приходят дипломы за победу. Рисовать Генри очень нравится, и у него получается.

Но, конечно, пока самой большой наградой стало граффити на стене школы. Кимовск от дома маленького художника не так уж и близко, но уже в тот же день, когда появился рисунок, они все семьей поехали туда, чтобы увидеть все своими глазами. И даже сделали фото автора на фоне стены с его произведением. Оно станет настоящей драгоценностью семейного архива. А всех нас граффити научит немного по-другому смотреть на этот мир, помнить не только о себе, но и о тех, кто живет в одном с нами городе.

О конкурсе семья узнала благодаря фонду «Не молчи», который занимается работой с особенными детьми. Решили поучаствовать. Поскольку параллельно принимали участие еще в одном конкурсе, с темой решили не мудрить, взять ту же самую: семья.

Семья у них вполне себе обычная по нынешним временам: папа, мама и два сына. Маму зовут Гаяне, папу Гамлет, сыновей Гайк и Генри.

- Сын у нас Гайк Гамлетович, а я Гамлет Гайкович, так у нас в семье заведено, — рассказывает папа Гамлет Гайкович. — Имя Генри придумала мама. Нас всех он и нарисовал. Вообще у него много таких картин — про семью.

Семью Генри очень любит. Иногда, когда папа возвращается пораньше, как на одном корабле, собирает всех вместе на одном диване. Сидят, общаются.

- У нас это называется дивановечеринка, — улыбается мама. — Генри — очень добрый мальчик. Иногда, когда рассказываешь, что у нас ребенок-аутист, спрашивают: а как он с другими детьми — во дворе, в школе. Он со всеми в хороших отношениях, его все любят. И он всех любит. Хотя и с характером.

Этим летом учительница дала целый список литературы, которую надо прочитать. Генри читать любит, но исключительно то, что выбрал для себя сам.

- Год назад увлекся астрономией, я ему три энциклопедии купил, — рассказывает папа Гамлет. — Сейчас увлекается ютубом. Выкладывает через телефон то, что снимает сам, разные игры, музыку.

Как-то на приеме в больнице врач порекомендовал ограничиться обучением только на одном языке — русском. Иначе ребенку будет тяжело. Конечно, к его совету прислушались. Но Генри теперь взялся изучать языки сам — не только русский, но и английский, армянский. Буквально на днях порадовал своих близких новой фразой на английском. Нравится спорт — ходит вместе с братом в бассейн. Сейчас учится кататься на велосипеде.

А еще любит путешествовать. Это, конечно, отдельная история. До пандемийных событий фондом «Мы вместе» регулярно устраивались экскурсии в Тулу, в Москву для особенных детей. Сейчас из-за всевозможных ограничений такие поездки прекратились, но и дети, и родители с нетерпением ждут, когда опять станет можно познавать таким образом мир. Для них это очень важно.

Конкурс «Стены смыслов» был организован по инициативе волонтеров «Молодой гвардии Единой России». Его поддержал депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Николай Петрунин. В современной жизни, где все мы так иногда разобщены, очень важно, что появилась возможность сделать людей друг другу ближе, показать, что есть семьи с особенными детьми, которые также нуждаются во внимании, заботе.

- Дети — самое важное в жизни. То, ради чего работаем и живем. Мы будем вас поддерживать во всех творческих начинаниях, — сказал Николай Петрунин. — Это важно, чтобы люди видели, что у нас есть такие дети, гордились нашими детками, которые посвящают себя творчеству.

А представитель единого волонтерского центра Павел Астафьев объявил, что общим решением объявили победителями конкурса «Стены смыслов» все присланные рисунки.

- В Туле есть огромная поддержка таким детям, — говорит Гамлет Дарбинян. — Иногда даже от совершенно незнакомых людей. И нам надо продолжать

обучаться, развиваться, чтобы сын вырос полноценной личностью, у него была работа, семья.

- Вы знаете, — рассказывает Гаяне, — мы ни в чем не ограничиваем Генри. И за столько лет в Туле я ни разу не столкнулась с тем, чтобы кто-то сказал: уйдите, вы нам мешаете. Чтобы даже посмотрели каким-то неправильным взглядом. Нам все-таки везет на добрых людей.