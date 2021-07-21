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В Тульской области два населенных пункта закрыли на карантин из-за африканской чумы

В Тульской области два населенных пункта закрыли на карантин из-за африканской чумы

Деревни Башкино и Боровое закрыты для посещения посторонними и въезда транспортных средств.

Указом губернатора Тульской области в деревнях Башкино и Боровое Белевского района введен карантин из-за выявления африканской чумы свиней. Радиус угрожаемой зоны – 10 км, в него входят более 10 поселков и деревень.

Деревни Башкино и Боровое закрыты для посещения посторонними и въезда транспортных средств. Запрещены перемещение, ввоз, вывоз и убой свиней. Кроме того, ограничения, связанные с карантином, введены в соседних населенных пунктах.

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