Какие дома Тулы будут обесточены 12 августа
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о предстоящих работах.
Плановые отключения пройдут с 9 до 18 часов. Публикуем список адресов:
- ул. Коминтерна, 21, 22, 23, 24, 14-а, 8/1, 19, 27, 6-14 (чётн.),
- ул. Сойфера, 14,
- пер. Павшинский, 5, 8-18 (чётн.), 18-а,
- ул. Кирова, 169,
- ул. Марата, 192, 194, 198,
- ул. Баженова, 3,
- ул. М. Горького, 12, 14,
- ул. Комсомольская, 51,
- ул. Жореса, 26-46 (чётн.), 25-43 (нечётн.), 25-а,
- ул. Мопра, 1-а, 1-7 (нечётн.), 2-6 (чётн.),
- ул. Шишкина, 1-27 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Томпа, 28-42 (чётн.), 37-45 (нечётн.),
- 25-й пр-д, 10, 12, 14,
- 10-й пр-д, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.),
- ул. Р. Зорге, 18, 20, 20-а, 22-а, 24-а, 22-б, 26,
- ул. Немцова, 23, 25,
- пр-т Ленина, 66-а, 64-б,
- ул. Ф. Энгельса, 135-а,
- ул. Металлургов, 47-а, 49,
- Мясново: ул. Привокзальная, 6, 8, 10,
- ул. В. Студенка, 69-91 (нечётн.), 78-104 (чётн.),
- ул. Н. Студенка, 62-90 (чётн.), 65-83 (нечётн.), 81-а,
- ул. Громова, 69,
- п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.), 6-а, 4-а, 15-а,
- ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 21, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.), 46-а, 30-а,
- п. Косая Гора: ул. М. Горького, 10, 11, 12,
- ул. Гагарина, 5, 5-а.
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