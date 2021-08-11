Массовое ДТП в Алексинском районе: пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС России по ТО

Вечером 11 августа в Алексинском районе произошло массовое ДТП. ПО данным регионального МЧС, в 20.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

По информации Myslо, столкнулись два грузовика и три легковушки. На момент публикации новости есть данные о трех пострадавших - это люди, которые находились в ВАЗ-2114.