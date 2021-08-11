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Массовое ДТП в Алексинском районе: пострадали три человека
Фото: ГУ МЧС России по ТО

Массовое ДТП в Алексинском районе: пострадали три человека

На 69-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» столкнулись пять транспортных средств.

Вечером 11 августа в Алексинском районе произошло массовое ДТП. ПО данным регионального МЧС, в 20.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о столкновении пяти транспортных средств.
 
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС России и скорой медицинской помощи.

По информации Myslо, столкнулись два грузовика и три легковушки. На момент публикации новости есть данные о трех пострадавших - это люди, которые находились в ВАЗ-2114.
 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:27 +2
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Тульская областьАлексин
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